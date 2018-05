Der Luckauer Ortsteil Breitenhain war am Wochenende fest in der Hand von Westernfans. Seit nunmehr 18 Jahren steigt immer am Pfingstwochenende ein Countryfest. Während der Samstagnachmittag in erster Line für die Kinder gedacht ist, prägen die Linedancer die Live-Musik-Abende. Einige Gäste reisten sogar aus dem Ausland an.