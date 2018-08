Im Nachgang des Kreistages des Altenburger Landes am Mittwoch hat es gehörig gekracht. So werfen Regionale und Linke der CDU und SPD Postengeschachere vor. Die Kritik entzündet sich vor allem an der neuen Beigeordneten Barbara Golder (CDU). Das geht so weit, dass sich ein Kreisrat zurückziehen will.