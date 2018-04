Altenburg

Aufregung am Dienstagmorgen im Klinikum Altenburger Land: Bereits morgens 8 Uhr mussten Patienten und Besucher einen Umweg machen, um zum Haupteingang zu gelangen. Ein riesiger roter Kran versperrte den Weg. Kranführer und Helfer bereiteten den Kran für einen schweren Transport vor. Der Kranarm wurde schließlich auf 40 Meter ausgefahren.

Zunächst holte man ein ausgedientes Kühlaggregat vom Dach, wie das Klinikum jetzt mitteilte. Bei der Gelegenheit brachten die Techniker auch noch Lüfterventilatoren vom Dach, die dort vor einiger Zeit ausgebaut worden waren.

Dann wurde das neue Kühlaggregat geliefert. Es wiegt ungefähr 1,3 Tonnen. Per Kran wurden die Teile vom Fahrzeug gehoben und dann auf das Dach des Klinikums gesetzt. Alles in allem eine spektakuläre Aktion, die dank umfangreicher Vorbereitungen und dem fachlichen Können aller Beteiligten problemlos verlief, sagt Tilo Knoblauch erleichtert. Der Technische Leiter des Klinikums erläuterte den Grund für den großen Aufwand: Der geplante neue Magnetresonanztomograph (MRT) braucht moderne Kühltechnik. „Der Einbau des neuen MRT machte den Austausch notwendig. Außerdem erreichen wir eine weitere Verbesserung, weil bei Stromausfall später das kleinere Kühlaggregat mit Notstrom versorgt werden kann, so dass wir auch in dieser Situation in der Lage sind, unter anderem ein CT zu betreiben.“ Das könnten nur sehr wenige Kliniken, so Knoblauch.

Ehe das neue MRT in Betrieb genommen werden kann, sind allerdings noch einige bauliche Voraussetzungen zu schaffen. Das Klinikum Altenburger Land investiert 2018 in die Anschaffung des MRT rund 2,1 Millionen Euro . Die Gesamtinvestition wurde vom Kreistag des Landkreises Altenburger Land bereits positiv beschieden (die OVZ berichtete).

Das derzeit in Nutzung befindliche MRT wurde 2001 angeschafft, 2006 und 2011 wurde es technisch aufgewertet. Eine weitere technische Aufwertung erschien nicht mehr sinnvoll.

Das Klinikum Altenburger Land stellte beim Freistaat Thüringen einen entsprechenden Fördermittelantrag. Daraufhin wurden Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro bewilligt. Die verbleibende Summe von einer Million Euro wird aus Eigenmitteln finanziert. Die Ausschreibung zum MRT erfolgte europaweit.

Von ovz