Altenburg

Der Krankenstand der AOK-Plus-versicherten Arbeitnehmer im Altenburger Land ist im Jahr 2018 auf 6,1 Prozent gestiegen. Jedoch liegt der Wert leicht unter dem Thüringer Durchschnitt von 6,3 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der AOK Plus hervor. Danach betrug der Krankenstand der AOK-Mitglieder in Betrieben im Altenburger Land im vergangenen Jahr 6,1 Prozent. Im Jahr 2017 lag dieser Wert bei 5,8 Prozent. Der Krankenstand im Bundesgebiet betrug im vergangene Jahr 5,5 Prozent. Im Jahr zuvor 5,3 Prozent.

Der Anteil der Mitglieder, die sich einmal oder mehrfach krank meldeten, betrug 59,3 Prozent. Im Jahr 2017 lag dieser Wert bei 57,7 Prozent. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag bei 13,9 Kalendertagen. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr von 0,7 Prozent.

Mehr Krankschreibungen als im Vorjahr

Die Branche Öffentliche Verwaltung/ Sozialversicherung hatte mit 7,5 Prozent den höchsten Krankenstand bei den AOK-Mitgliedern. Der niedrigste Wert war im Wirtschaftszweig Banken/Versicherungen mit 3,8 Prozent festzustellen. Auf 100 Versicherte in Betrieben im Altenburger Land kamen 159,9 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Die Zahl der Krankschreibungen überschritt damit den Vorjahreswert um 3,4 Prozent.

Im Jahr 2018 kamen auf jedes AOK-Mitglied in Betrieben im Altenburger Land 22,2 Arbeitsunfähigkeitstage. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage um 4,2 Prozent. Die Krankheitsarten mit den höchsten Anteilen an allen Arbeitsunfähigkeitsfällen waren: Atemwege mit einem Anteil von 22,6 Prozent, Muskel/Skelett mit 15,4 Prozent, Verdauung mit 10,5 Prozent und Verletzungen mit 7,3 Prozent.

Bezogen auf die Arbeitsunfähigkeitstage waren die vier wichtigsten Krankheitsarten Muskel/Skelett mit 22,6 Prozent, Atemwege mit 13,2 Prozent, Verletzungen mit 11,0 Prozent und Psyche mit 9,9 Prozent.

Der Anteil von Arbeitsunfähigkeitstage-Fällen mit einer Dauer von mehr als sechs Wochen betrug fünf Prozent. Diese Langzeiterkrankungen verursachten 41,3 Prozent aller Krankheitstage.

43,3 Millionen Euro in Gesundheitsförderung und Prävention investiert

Die AOK PLUS sieht sich als Marktführer der gesetzlichen Krankenversicherung in Sachsen und Thüringen in der Verantwortung, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen zu fördern. Insgesamt hat sie im Jahr 2018 rund 43,3 Millionen Euro in die Gesundheitsförderung und Prävention investiert.

Der komplette Gesundheitsbericht sowie Grafiken stehen im Internet unter https://www.aok-business.de/aokplus/gesundheit/medien-und-downloads/downloads/ (Gesundheitsbericht 2018)

Von Jens Rosenkranz