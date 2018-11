Altenburg

Ab Montag läuft auf Initiative der EU die europäische Woche zur Abfallvermeidung. Mit dabei ist auch die Stadt Altenburg mit einer ganzen Reihe von informativen und kreativen Aktionen rund um das Thema in einer eigenen „Wegwerfwoche“, die bereits am Sonnabend, dem 17. November, in der Innenstadt ihren Auftakt hat. Auf dem Hauptmarkt sowie den angrenzenden Gassen wird es so genannte „Sprechende Schaufenster“ geben, bei denen verschiedene Fragen rund um das Thema Müll sowie deren Vermeidung gestellt und beantwortet werden können. Ab 19. November werden außerdem in der Farbküche, Markt 10, Mülleimer kreativ gestaltet. Am gleichen Ort gibt es am gleichen Tag auch Anregungen, was man aus Müll alles basteln kann. Beginn ist 15.30 Uhr.

Am Mittwoch, dem 21. November, soll in der Farbküche zwischen 18 und 20 Uhr unter der Anleitung von Silke Steinbach Dekoratives aus Altglas entstehen. Eigenes Altglas kann dafür mitgebracht werden. Die Teilnahmegebühr inklusive Material und Getränken beträgt 15 Euro. Und am 24. November, dem Sonnabend, soll ab 9.30 Uhr die Aktionswoche auf dem Hauptmarkt ihren Abschluss mit einer gemeinsamen Putzaktion finden. Treffpunkt ist an der Kehrmaschine der Firma Remondis auf dem Hauptmarkt (Höhe Markt 10). Die Putzaktion soll zwei Stunden dauern. Eine Grundausstattung an Geräten ist vorhanden. Das Mitbringen eigener Handschuhe, Säcke etc. ist wünschenswert. Ein gemeinsamer Ausklang ist für 11.30 Uhr geplant.

Von Jörg Wolf