Nobitz

Wenn sich die Delegierten des Kreisfeuerwehrverbandes alljährlich zu ihrer Verbandsversammlung in der Nobitzer Mehrzweckhalle treffen, dann haben sie viel zu bereden. Auch am Sonnabend war die Tagesordnung mit 26 Punkten vergleichsweise üppig und dauerte gute drei Stunden.

Und außer vielen guten Wünschen lag auch einiges an Brisanz in der Sitzung. Kreisjugendwart Stephan Penndorf ließ am Ende seines Rechenschaftsberichts die Bombe platzen: „Bislang nutzten die Kreisjugendfeuerwehren die Behütung durch den Kreisfeuerwehrverband. Allerdings wuchsen dabei auch die Differenzen. Es war ein langer und steiniger Weg, aber wir haben uns entschlossen, die Nachwuchsarbeit in Eigenregie als Kreisjugendfeuerwehrverein Altenburger Land weiter zu führen“, so Penndorf.

Neuer Verein soll künftig Heimat für den Feuerwehrnachwuchs sein

Der neue Verein, der seit 8. März auch offiziell besteht, soll künftig die Heimat der existierenden 37 Nachwuchsabteilungen im Kreis mit insgesamt 448 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren sein. Entgegen dem anhaltenden Trend in den Einsatzabteilungen, wo die Zahl der Aktiven seit Jahren stetig sinkt, entspreche diese Mitgliederzahl einem Zuwachs von sieben Prozent seit 2017.

„Das zeigt auch, dass die in den einzelnen Wehren durch die Jugendwarte geleistete Nachwuchsarbeit eine sehr gute ist. Und wir werden selbstverständlich auch das Kreisjugendlager jeden Sommer in Pahna wie gewohnt fortführen“, so Penndorf weiter.

Um dann auch gleich noch die Versicherung auf eine gute wie enge Nachbarschaft zum eigentlichen Kreisfeuerwehrverband nachzuschieben, den man zu verlassen gedenkt: „Wir werden weiter auf Augenhöhe kooperieren.“

Kreisverband begrüßt Schritt ausdrücklich

Was der vor einigen Tagen in die Pläne eingeweihte Verbandschef Andreas Hofmann in einem vorformulierten und durch ihn verlesenen Statement genauso sah: „Der Kreisfeuerwehrverband Altenburger Land begrüßt diesen Schritt ausdrücklich und wünscht dem Nachwuchsverein alles Gute und gutes Gedeihen. Es ist wie im richtigen Leben. Die bisher im Erwachsenenverband eingegliederte Sparte Jugendfeuerwehr ist nun groß und hat viele Erfahrungen im Erwachsenenverband sammeln können. So wie aber Kinder irgendwann auf eigenen Füßen stehen müssen, ist es auch bei der Verbandsarbeit“, so Hofmann. Im Verband selber werde die Nachwuchsarbeit aber weiterhin an herausragender Stelle rangieren, versicherte er.

In der jüngeren Vergangenheit muss es aber entgegen aller Bekundungen auf ein gutes Miteinander zu einiger Entfremdung gekommen sein. Penndorf sprach gegenüber der OVZ von fortwährenden Differenzen zwischen den Verantwortlichen auf beiden Seiten. „Das ging bei geplanten Anschaffungen für den Nachwuchs los und reichte bis hin zu eigenen Veranstaltungen, um noch offensiver neue Mitstreiter zu werben“, umriss er grob. „Jetzt können wir in Eigenregie Gelder einwerben und Veranstaltungen durchführen.“

Bedenken bei Ortswehren und Bürgermeistern

Ob die jeweiligen Nachwuchsabteilungen nun künftig dem neuen Verein oder weiterhin dem Verband angehören, liegt aber in der Entscheidungsgewalt der jeweiligen Ortswehren beziehungsweise den Bürgermeistern. Und für Bauchschmerzen sorgt dieser Alleingang durchaus bei einigen. „Wir machen da nach jetzigem Stand nicht mit“, legte sich die Chefin der Lehndorfer Jugendwehr, Steffi Heidel, schon mal fest.

Auch der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) hat mit Blick auf die neue Situation arge Bedenken. „Hier werden bestehende Kräfte zersplittert und wohl auch geschwächt. Für uns als gastgebende Kommune für den Feuerwehrverband bedeutet dies eigentlich doppelte Arbeit und Aufwand, wenn wir sowohl für den Verband wie auch den neuen Verein Veranstaltungen ausrichten sollen und Kosten wie die nötigen Arbeitsleistungen zu tragen haben. Wie soll ich so was erklären?“, fragte er sich.

Vorerst bleibt es aber bei der Teilung. Die für die Jugendarbeit eingeworbenen Gelder sollen zwischen Verein und Verband fair aufgeteilt werden, wurde lediglich versichert. „Und am Kreislager in Pahna können weiter alle Kinder teilnehmen, egal, ob sie im Verein oder im Verband Mitglied sind“, versicherte Penndorf.

Von Jörg Wolf