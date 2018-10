Rositz

Tierisch geht es derzeit im Rositzer Kulturhaus zu. Im dortigen Festsaal findet die traditionelle Kreisjunggeflügelschau statt, die der Rassegeflügelzüchterverein Monstab-Lödla bereits seit etlichen Jahren an dieser Stelle ausrichtet.

„Insgesamt präsentieren 80 Aussteller aus 21 Vereinen rund 600 Tiere. Die Palette reicht von Groß- und Zwerghühnern bis hin zu Tauben“, so Ausstellungsleiter Hubert Rüdiger. Bereits am Donnerstag nahmen insgesamt neun Preisrichter, die dafür eine dreijährige Ausbildung durchlaufen haben, das gackernde und gurrende Federvieh genau unter die Lupe.

Einige preisverdächtige Kandidaten dabei

„Bewertungskriterien der Experten sind die äußerliche Form, die Federn, Schweif und allgemeines Erscheinungsbild“, erklärt Rüdiger. Schon während der Prüfung deutete sich an, dass es unter den präsentierten Tieren einige gibt, die mit der Höchstwertung „Vorzüglich“ bedacht werden können. Andere schlugen sich mit einem „Hervorragend“ ebenso beachtlich.

„Den Besuchern wird also eine Schau in guter Qualität präsentiert, obwohl das bisherige Zuchtjahr vor allem witterungsbedingt alles andere als optimal verlief“, so der Ausstellungsleiter. Geöffnet für Publikum ist die Schau am Freitag von 15 bis 18 Uhr, Sonnabend von 9 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 9 bis 13.30 Uhr. Am Sonntag erfolgt gegen 13 Uhr zudem die Auszeichnung der besten Tiere der Ausstellung.

Von Jörg Wolf