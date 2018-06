Altenburg

In aller Regel ist Michaele Sojka eine toughe Frau. Doch am Mittwochabend zeigte sie – wie schon bei der Wahlniederlage am 29. April – ihre emotionale Seite. So reagierte die scheidende Landrätin am Mittwochabend sichtlich gerührt, als der Kreistag die scheidende Landrätin nach knapp sechs Jahren verabschiedete.

Den Rahmen des Abschieds schuf der Vorsitzende des Gremiums, Christian Gumprecht (CDU), indem er den öffentlichen Teil beendete und bat, in eine Pause einzutreten, um danach einen weiteren Programmpunkt zu beginnen. Ein Trick, mit dem er die Geschäftsordnung einhielt, und die kleine Zeremonie mitsamt Fotos ermöglichte. Sonst hätte zumindest Letzteres beantragt werden müssen.

In seiner anschließenden Rede erinnerte der Christdemokrat, der als Ex-Landrat Sojkas momentane Situation und Verfasstheit gut nachvollziehen kann, an Höhen und Tiefen der 39 gemeinsamen Sitzungen, in denen über 400 Drucksachen verhandelt wurden. „Die Zusammenarbeit mit dem Kreistag war nicht immer leicht“, sagte Gumprecht. „Als schwierig gestalteten sich vor allem die jährlichen Haushaltsberatungen.“ Trotz aller Differenzen und Probleme habe man aber letztlich immer eine Lösung gefunden. „Schwierig war aber auch das Flüchtlingsthema.“

Als Highlights würdigte der Kreistagschef Beschlüsse zum „Breitbandausbau, zu Mitteldeutschland“ und zu den zahlreichen Investitionen in Schulen. Zudem erinnerte er an die „größte Einzelinvestition, das Medicum am Klinikum“. Aber auch die Sanierung des Theaters könne Sojka „als Erfolg verbuchen“.

Für Gumprecht selbst sei ein anderer Beschluss wichtiger: der zum familiengerechten Landkreis. Das habe deutschlandweit einen hohen Stellenwert und sei in einheitlicher Position mit Altenburg entstanden. Diese wünscht er sich künftig öfter und wünschte Sojka, „dass die Wunden, die sicherlich da sind, schnell heilen“. Im Anschluss an die warmen Worte übergaben einige Kreistagsmitglieder bunte Blumen. Darunter mit SPD-Fraktionschef Dirk Schwerd auch einer von Sojkas Intimfeinden.

Von Thomas Haegeler