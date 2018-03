Kreistag gibt grünes Licht für Haushalt und Investitionen

Altenburg. Der Kreistag hat auf seiner Sitzung am Mittwoch grünes Licht für den diesjährigen Haushalt und damit für wichtige Investitionen gegeben. Bei zwei Enthaltungen stimmten 35 Kreisräte für den rund 155 Millionen Euro umfassenden Etat, der damit so groß wie nie in der Geschichte des Altenburger Landes ist. Erstmals seit vielen Jahren bleiben auch die Hebesätze für die Kreisumlage unverändert, die von den Gemeinden zu zahlen ist. Diese hatten in der Vergangenheit über ständig steigende Belastungen geklagt. Wegen der gestiegenen Leistungskraft erhöhen sich für einige Kommunen dennoch die zu leistenden Beträge.

Mit dem Etat ist der Weg frei für wichtige Investitionen, wie dem Anbau am Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium, für Planungs- oder Sanierungleistungen im Lindenau-Museum, im Theater, bei Straßen und Schulen. Rund 29 Millionen Euro werden für Personal im Landratsamt ausgegeben

CDU und SPD äußerten Kritik, weil Änderungen am Haushalt erst kurz vor der Verabschiedung vorgenommen wurden und weil der wichtige Vorbericht zu spät vorlag.

Von Jens Rosenkranz