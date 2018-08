Kriebitzsch

Da sind sie wieder! Halb Kriebitzsch war am Freitagnachmittag auf den Beinen, als Ralf Eichhorn und Siegfried „Siggi“ Bauer mit ihren Fahrrädern um halb fünf das Gemeindeamt erreichten. Eskortiert auf den letzten Metern von einigen Mitgliedern der „Osterland Biker“ und empfangen mit einem Ständchen vom Spielmannszug Starkenberg, wurden die beiden Heimkehrer mit großem Applaus begrüßt. Auch Bürgermeister Bernd Burkhardt (Linke) ließ es sich nicht nehmen, den beiden Ostsee-Umrundern zu gratulieren. Am Maifeiertag gestartet, legten die Freizeitradler in dreieinhalb Monaten 7500 Kilometer durch neun Länder zurück. Beim öffentlichen Wiegen durch Gemeindemitarbeiterin Carmen Verch kurz nach der Ankunft wurde klar: Diese Reise hat die Freunde um Tausende Erinnerungen bereichert und jeweils um etwa zehn Kilo erleichtert. Ralfs Ehefrau Petra bekam das Strahlen gar nicht mehr aus dem Gesicht: „Endlich ist er wieder da! Wurde Zeit!“ Ein ausführlicher Reisebericht folgt nächste Woche in der OVZ.

Von Maike Steuer