Seit 25 Jahren arbeitet Uwe Melzer in der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue. Kein Wunder, dass dem 57-Jährigen der Abschied schwer fällt. Etwas erleichtert wird dieser aber durch die Aussicht, bald Chef des Altenburger Landes zu sein. Wie er sich darauf vorbereitet und was er als erstes bewegen will, verrät Melzer im OVZ-Interview.