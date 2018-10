Göpfersdorf

Nur knappe 180 Einwohner zählt Göpfersdorf – und trotzdem schnellt diese Zahl einmal im Jahr sprunghaft nach oben. So auch wieder am Sonnabend, als zum mittlerweile 17. Kunst- und Bauernmarkt erneut tausende Gäste die Stände von Händlern, Kunsthandwerkern und Künstlern in Augenschein nahmen.

Kunst und Kultur sind für Markt-Charme verantwortlich

Der Förderverein Göpfersdorf unter Leitung von Karin Gentsch-Geist organisiert jährlich ein weit über die Kreisgrenze beliebtes Markttreiben, das von der Firma Leitermann und vielen engagierten Anwohnern unterstützt wird. „Kunst und Kultur macht den Charme unseres Marktes aus“, freute sich die Cheforganisatorin auch mit Blick auf den Stand des Woll-Hauses von Torsten Wolf aus St. Egidien.

Zur Galerie Bei herrlichstem Herbstwetter zog es erneut tausende Besucher in das kleine Dörfchen im Wieratal.

„Ich kämme jetzt die Wolle von unseren Alpakas aus bis hin zum Vlies. Aus dem drehe und ziehe ich einen Faden“, erläuterte Wollkünstlerin Roswitha Pörnig einer Zuschauergruppe die Urform des Spinnens. An allen Veranstaltungsflecken vor Ort war immer auch der Schmöllner Regionalfilmer Gunter Auer – und nahm dabei auch den Irish-Folk-Sänger und Gitarristen Cat Henschelmann ins Visier.

Musik für Liebhaber, Käse für Feinschmecker

„Die Musik erinnert bestens an Irlands saftige Wiesen, gemütliche Schafe und schwarzes Bier“, tönte freudig mitten unter einer Gästeschar Dietmar Meiler aus Chemnitz los. „Wunderschöne Keramikglöckchen“, freute sich dagegen lautstark Angela Thust aus Reichenbach bei Hohenstein-Ernstthal nebenan an einem der Stände.

Und Heidi Müller war am Käse-Verkaufswagen von Simone Magdeburg aus Leipzig fündig geworden: „Machen Sie den Beutel voll“, so ihre Bitte an die Verkäuferin, die neben Weichkäse und Heilkräutern auch mit ihrem Bocksprung-Kleekäse viele Feinschmecker neugierig machte.

Holzkünstler sorgt für lachende Kinderaugen

Genüsslich nahmen Margot Frey und Gatte Gotthard am Stand „Holunder & Co.“ von Frank Melzer einen gesundheitsdienlichen Holunder-Apfeltrunk zur Brust, während im Festeck der Gaststätte „Straßenschenke“ die Mitarbeiter um Inhaberin Sylvia Hohlfeld ständig Gegrilltes an die Leute brachten. „Unser Flammlachs geht ab wie warme Semmeln“, gab die Wirtin lachend zu Protokoll, ehe sie für weitere Gaumenfreuden sorgte.

Ein Kindertrio mit Selma, Fabien und Mathilda amüsierte sich wiederum am Stand eines Holzkünstlers über Motive wie Kobolde, lustige Tierfiguren und dergleichen mehr. Malerei und Grafik im Atelier von Hubert Müller im Hof Graichen interessierte die Marktgäste genauso wie die heiße Eisenformung im Schmiedehof oder die Obstsortenbestimmung.

Organisatoren sind vollends zufrieden

„Erst gehen wir zur Taubenshow und dann zum Kinderschminken und Basteln“, sagte Ronny Seber zu Frau und Kindern, nachdem auch er vom köstlichen Flammlachs naschte. Familie Van Heiden aus Meuselwitz schloss sich den Mittweidaern sofort an. „He, Erna, die Winterzeit naht und ich benötige eine neue Mütze“, rief Holger Damm aus Ronneburg seiner Frau Erika zu, die ebenfalls mit zum Textilstand von Marion Keller aus Königswalde flitzte. Letztlich freute sich auch der Göpfersdorfer Vereinsaktivist Joachim Trenkmann über 6000 Besucher.

Von Wolfgang Riedel