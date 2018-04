Nobitz

Ein Vorgeschmack auf die am Mittwoch beginnende Internationale Luftfahrtausstellung (ILA) in München bietet sich am Sonntag und Montag am Leipzig-Altenburg Airport. Eine Maschine, die auf der ILA Kunstflüge absolvieren wird, ist am Sonntagvormittag in Nobitz gelandet. Die Münchner wollen bis voraussichtlich Montagmittag über dem Leinawald diverse Figuren bis hin zum Looping trainieren. Für Freunde des Flugsports dürften sich dabei einige spannende Anblicke ergeben. Anwohner werden vom Flugplatz-Team um Verständnis gebeten, dass es wegen der Übungen zu Fluglärm über dem gewohnten Maß kommen wird. „Unsere Maschine ist allerdings in der leisesten Lärmkategorie zertifiziert“, sagt Philipp Rosner (24), der den Piloten Julius Hoffelner (23) begleitet.

Rosner und Hoffelner gehören zur Akaflieg, einer Studentengruppe der Münchener Hochschulen, die seit 1924 Flugzeuge entwickelt, baut und in die Luft bringt. An dem in Nobitz gelandeten Flieger, der MÜ30, wurde 15 Jahre lang gearbeitet, bis er im Jahr 2000 erstmals abhob. „Seit 2011 hat die MÜ30 eine Zulassung vom Luftfahrtbundesamt“, berichtet Rosner. Ein 300-PS-Boxermotor gibt der Maschine mit 730 Kilo Leergewicht ordentlich Schwung. „In erster Linie ist sie fürs Schleppen von Segelflugzeugen im Einsatz. Aber sie ist auch für Kunstflüge geeignet.“ Wer Loopings und andere Figuren sehen will, hat am Sonntag und Montag Gelegenheit. Es gibt allerdings keine festen Flugzeiten – etwas Geduld könnte also nötig sein.

Und warum kommen die Münchner ausgerechnet nach Nobitz? „Wir suchten nach Flugplätzen mit Trainingsmöglichkeit auf unserer Strecke nach Berlin“, schildert Rosner. In Nobitz wurden sie fündig. Dort gibt es eine sogenannte Kunstflugbox – ein Gebiet nordöstlich des Flugplatzes, das für derlei Übungen vorgemerkt ist. „Wir sind hier unabhängig von Flugplänen und tangieren die übrigen An- und Abflüge nicht.“

Von Kay Würker