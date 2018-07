Altenburg

Am Donnerstagvormittag hat ein LKW in Altenburg eine Bahnbrücke gerammt und dadurch den Verkehr in der Leipziger Straße behindert. Wie die Polizei auf OVZ-Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr. Demnach war der 54-jährige Fahrer stadteinwärts unterwegs und steuerte seinen Laster direkt gegen einen mit Warnbaken versehen Stahlträger. Dabei wurden der Auflieger des LKW und die Brücke beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Fahrer übersah oder ignorierte Warnschilder

LKW und Stahlträger kurz vor der Brücke sind beschädigt. Quelle: Bastian Fischer

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Polizeiangaben noch nicht abschließend geklärt. So sei es möglich, dass der bulgarische Fahrer in Diensten eines westsächsischen Logistikunternehmens die Warnungen auf die lichte Höhe der Brücke von 3,70 Metern übersehen habe, erklärte eine Sprecherin. Möglich sei aber auch, dass der 54-Jährige die Schilder bewusst ignoriert habe.

Fest steht indes, dass der beschädigte LKW dort bis jetzt mit Warnblinkanlage steht und abgeschleppt werden muss. Die Verkehr wird wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, was zu kürzeren Staus und stockendem Verkehr führte. „Das haben die Kollegen im Blick“, sagte die Polizeisprecherin vor dem Hintergrund, dass sich der Ort des Geschehens unmittelbar vor der Polizeiinspektion Altenburger Land befindet.

Brücke bereits in 1990er Jahren stark beschädigt

Das kein größerer Schaden an der Brücke selbst entstanden ist, liegt an den Stahlträgern, die wenige Meter davor mit Warnschildern versehen aufgestellt wurden. Mit diesen will man das wichtige Bauwerk auf der Sachsen-Franken-Magistrale für Schäden bewahren, die den Bahnverkehr zwischen Leipzig und Zwickau und dem bayerischen Hof zum Erliegen bringen würden. Die Stahlträger wurden in Folge eines Zugunglücks Mitte der 1990er Jahre errichtet, als ein leerer Tankzug kurz vor der Brücke entgleiste, wodurch Waggons umkippten und das Bauwerk beschädigten.

Von Bastian Fischer und Thomas Haegeler