Sie kümmern sich sechs Tage die Woche darum, dass bis 6 Uhr die Osterländer Volkszeitung in den Briefkästen der Leser steckt. Sie bringen die Rundschau, den Osterlandsonntag, das Amtsblatt und die LVZ-Post zu den Bürgern – die Zusteller. Dafür bedankten sich LVZ, OVZ und ZVG mit einen Sommerfest am Montag in Lödla.