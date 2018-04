Altenburg

Abenteuerliche Fluchtszenen spielten sich am Freitag gegen 12.50 Uhr in Altenburg-Südost ab. Ein Ladendetektiv wurde dabei leicht verletzt. Schauplatz war der Kaufland-Markt an der Käthe-Kollwitz-Straße, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Zwei Männer hatten dort gemeinschaftlich versucht, mit einem eigens präparierten Rucksack gestohlene Waren unbemerkt am Sicherheitssystem vorbeizubringen. Die Täter sackten Beutegut im Wert von über 200 Euro ein. Allerdings wurden sie durch den Detektiv des Marktes beobachtet. Dieser schnappte sich zunächst jenen der beiden Diebe, der die gestohlenen Waren bei sich trug, und hielt ihn fest, obwohl der Täter leichten Widerstand leistete. Unterdessen war der zweite Dieb zu seinem Fahrzeug auf den Parkplatz gerannt und wartete dort auf seinen Komplizen. Der Ladendetektiv folgte ihm, wollte ihn ebenfalls festhalten. Doch der Täter gab Gas, flüchtete mit dem Auto. Der Detektiv konnte nicht mehr komplett ausweichen, wurde von dem Wagen touchiert. Glück für den engagierten Mitarbeiter: Es blieb bei Schürfwunden.

Von OVZ