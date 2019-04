Einwohnerentwicklung, Bürgerwünsche, Wirtschaftsstandorte: Städte sind beständig im Wandel. Das ist auch in Lucka nicht anders. Um sich auf künftige Herausforderungen vorzubereiten, hat der Stadtrat nun das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben. Mittelfristig könnte sich in der Kommune so manches wandeln.