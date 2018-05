Altenburg

Wer wird Ausrichter der Landesgartenschau 2024? Diese Frage bleibt auch diese Woche weiter unbeantwortet. Wie das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft am Mittwoch auf OVZ-Anfrage mitteilte, soll erst am 15. Mai über die Vergabe der Großveranstaltung entschieden werden, für die sich auch Altenburg beworben hat. Nach OVZ-Informationen ist das Thema, das ursprünglich am vergangenen Dienstag auf der Tagesordnung des Kabinetts stand, erneut geschoben worden – offenbar weil andere Themen zunächst drängender waren. Immerhin: Für den 15. Mai ist nun eine Regierungspressekonferenz angesetzt, auf der die Gartenschau-Vergabe verkündet werden soll – das berichtete am Mittwoch ein Ministeriumssprecher.

Eigentlich sollte die Entscheidung über den Veranstaltungsort bereits im Oktober 2017 bekanntgegeben werden. Doch eine Einigung kam nicht zustande. Neben Altenburg haben auch Leinefelde-Worbis, Mühlhausen und das Städtedreieck Rudolstadt/Saalfeld/Bad Blankenburg für die Thüringer Landesgartenschau den Hut in den Ring geworfen.

Von Kay Würker