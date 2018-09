In Buchform haben sich die aberwitzigen Erlebnisse eines kommunistischen Kängurus, das bei Kleinkünstler Marc-Uwe einzieht, bereits zigfach verkauft. Am Sonntag feierte die Bühnenversion der Känguru-Chroniken, in der Manuel Kressin, Ioachim Zarculea und Bruno Beeke glänzen, auf der Heizhausbühne des Landestheaters Altenburg Premiere.