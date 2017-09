Landesverwaltungsamt lehnt Antrag für Hähnchenmast-Anlage bei Gleina ab

Nobitz/Weimar. Der Antrag für den Bau einer Hähnchenmastanlage für 207 000 Tiere bei Gleina ist vom Landesverwaltungsamt Weimar abgelehnt worden. Dies erklärte ein Sprecher der Behörde der OVZ am Montag auf eine Anfrage. Anlass der Entscheidung ist ein Trinkwasserhochbehälter der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa). Der Betreiber könne nicht ausschließen, dass Mikroorganismen aus der Tieranlage den Hochbehälter und damit das Trinkwasser verunreinigen, sagte der Sprecher.

Vor allem die Ewa selbst hatte vor einer solchen Verunreinigung gewarnt. Der Investor Richard Wermuth hatte eine Gefahr jedoch bestritten. Wegen dieser Unklarheit zog sich das Genehmigungsverfahren in die Länge. Bereits im Mai 2016 waren auf einer öffentlichen Anhörung in Nobitz Bedenken vieler Bürger, aber auch Einwände von Behörden öffentlich erörtert worden. Eine Entscheidung, ob die Ställe gebaut werden dürfen oder nicht, stand seitdem aus. Wegen dieser Verzögerung hatte Wermuth das Landesverwaltungsamtes sogar wegen Untätigkeit verklagt (OVZ berichtete).

Allerdings wollte die Behörde ein weiteres Gutachten abwarten, um endgültige Klarheit darüber zu bekommen, ob der Trinkwasserhochbehälter und die Übergabestelle der Fernwasserversorgung für Altenburg durch die Hähnchenmast gefährdet werden. Dabei ging es unter anderem um Bioaerosole wie Bakterien, Viren, Pilze und Allergene.

Auch das Klinikum Altenburger Land hatte vor einer Gesundheitsgefahr durch die Anlage gewarnt und sich dabei auf zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen gestützt. In der Stallluft von Hähnchenmastanlagen würde eine massive Konzentration von Bioaerosolen, Biotoxinen und Keimen vorliegen, hieß es.

Bedenken wegen Umwelt- oder Lärmbelastungen erklärten die von Wermuth beauftragten Fachleute im Mai 2016 jedoch als unbegründet. Auch die Gefahr durch Bioaerosole, Ammoniak, Pilze, Keime und andere Mikroorganismen wurden als so gut wie nicht vorhanden bezeichnet. Ebenso eine Gefährdung seltener Tiere in der Umgebung oder die Beeinträchtigung des nahen Naturschutzgebietes Klaffholz und der Sprottenaue. Auch die von den Kritikern als zu gering bezeichneten Abstände zu Wohnbebauungen seien unbedenklich, solange sich in unmittelbarer Nähe, also in etwa 50 Metern Abstand, nicht Krankenhäuser oder Pflegeheime befinden, hieß es.

Kritik an den Plänen kam auch von einer örtlichen Bürgerinitiative, die vor einer Gesundheitsgefährdung der Anwohner, Umweltverschmutzung und einer sinkenden Lebensqualität warnten. Diese Bedenken bezeichnete Wermuth als Horrorszenario. Kay-Uwe Koch, der Sprecher der Initiative begrüßte die Entscheidung des Landesverwaltungsamtes. „Das ist eine sehr gute Nachricht“, sagte Koch am Montag der OVZ.

Auch die Bundeswehr hatte sich gegen die Anlage ausgesprochen. Aufgrund des nicht eingehaltenen Mindestabstandes zum Stützpunkt und der geplanten Errichtung der Anlage ohne Filteranlagen sei mit erheblichen Beeinträchtigungen der Beschäftigten zu rechnen, hieß es. Gleichfalls seien Beeinträchtigungen des Dienstbetriebes durch die Behinderung der Zufahrt infolge von Bauarbeiten oder beim Auftreten von Alarmfällen zu erwarten. Diese Einwände spielten jedoch offenbar keine Rolle mehr.

Der Investor hat nun einen Monat Zeit, gegen die Entscheidung Klage beim Verwaltungsgericht Gera einzureichen.

Von Jens Rosenkranz