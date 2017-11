Landrätin Michaele Sojka warnt vor Wegschauen bei jeglicher Gewalt

Altenburg/Schmölln. Angesichts zahlreicher kriegerischer Auseinandersetzungen auf der ganzen Welt hat Landrätin Michaele Sojka (Linke) zum Volkstrauertag am Sonntag dazu aufgerufen, sich nicht an Gewalt zu gewöhnen – weder von links, noch von rechts, noch aus religiöser Motivation. Es mache sie sehr betroffen, dass Hunger und Leid auf der Welt zunehmen und Europas Antwort darauf Aufrüstung ist, sagte Sojka auf der zentralen Gedenkfeier in Schmölln. „Wir leben in der längsten europäischen Friedenszeit – oder muss ich sagen: noch.“ Auch im Altenburger Land gebe es viele Einrichtungen und Institutionen, die dazu beitragen, dass sich Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene mit der Vergangenheit und der Gegenwart auseinandersetzen können. „Dabei ist emotionale Bildung so wichtig wie nie.“ Sojka nannte hier vor allem das Theater, das sich aktuellen Problemen mit besonderen Mitteln stellt, aber auch Museen, die Schulen und engagierte Geschichtsvereine.

„Nie wieder“ lautete das Vermächtnis nach der Niederlage des Faschismus und dem Sieg der Anti-Hitler-Koalition über das Deutsche Reich. Da waren sich alle politischen Kräfte einig. Nie wieder sollte so etwas in Deutschland möglich sein. „Die jüngsten Wahlergebnisse nicht nur bei der Bundestagswahl im September lassen Zweifel aufkommen, ob dieses nie wieder noch gilt.“, sagte die Landrätin und zitierte einen Unbekannten:„Es fing nicht mit Gaskammern an. Es fing an mit einer Politik, die vom Wir gegen Die sprach. Es fing an mit Intoleranz und Hassreden. Es fing an mit der Aberkennung von Grundrechten. Es fing an mit brennenden Häusern. Es fing an mit Menschen, die einfach wegschauten.“

Auch die Stadt Altenburg und der Kirchkreis Altenburger Land erinnerten am Sonntag in einer gemeinsamen Veranstaltung an die Opfer von Krieg, Terror und Vertreibung. Gedenkstunden gab es ebenso in Meuselwitz, Lucka, Rositz, Langenleuba-Niederhain und Wintersdorf.

Von Jens Rosenkranz