Altenburg

Die CDU hat auf ihrem Kreisparteitag am Sonnabend die Kandidatenliste beschlossen, mit der sie zur Kreistagswahl am 26. Mai antreten will. Angeführt wird die Liste vom amtierenden Landrat Uwe Melzer. Auf den weiteren Plätzen folgen Frank Tanzmann, Cristopher Köhler, Christoph Zippel und André Neumann.

Ziel der CDU bei der Wahl ist es, die stärkste Fraktion im Kreistag zu bleiben und weiter die gestaltende Kraft im Landkreis zu sein. Dabei tritt die Partei in großer Geschlossenheit an, betont der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Frank Tanzmann. Das äußerte sich am Sonnabend auch darin, dass alle Listenvorschläge wie vorgeschlagen gewählt wurden und es keine Kampfkandidaturen gab.

Der Wahlvorschlag bildet mit seinen 46 Kandidaten – das ist die maximal mögliche Zahl an Bewerbern – ein Angebot an die Wähler, das einer Volkspartei angemessen ist und die Breite der Gesellschaft abbildet. Dabei ist die CDU mit dem Listenvorschlag flächendeckend im Landkreis vertreten, sowohl im ländlichen Raum als auch in den Städten. Eine gute Mischung hat die CDU auch, was die jüngeren und die erfahrenen Kandidaten sowie die Berufsgruppen betrifft. Auch der Entwurf des Wahlprogramms wurde vorgestellt.

Und das ist die Liste komplett:

1. Uwe Melzer

2. Frank Tanzmann

3. Christopher Köhler

4. Christoph Zippel

5. André Neumann

6. Jürgen Ronneburger

7. Barbara Golder

8. Christian Gumprecht

9. Marcel Greunke

10. Gerd Reinboth

11. Torsten Weiß

12. Thomas Nündel

13. Kathrin Lorenz

14. Henriette Schaller

15. Kathrin Backmann-Eichhorn

16. Michael Apel

17. Christiane Arndt

18. Marcel Schmidt

19. Dr. Henrik Pradel

20. Volker Pauli

21. Benno Moller

22. Rita Richter

23. Manuela Barth

24. Thomas Hummel

25. Julian Degner

26. Marion Noori

27. Stephan Lichtenstein

28. Dr. Hans-Joachim Horny

29. Volker Stubbe

30. Petra Dreißig

31. Mike Seidlich

32. Frank Schmiedel

33. Olaf Platzke

34. Steffen Jahr

35. Carla Nebel

36. Philipp Rösler

37. Anja Linke

38. Jörg-Stephan Bornemann

39. Paul Berger

40. Heino Siegel

41. Beate Tostlebe

42. Jörg Hahnel

43. Sandra Kretschmann

44. Achim Dathe

45. Dr. Alexander Büring

46. Wido Hertzsch

Von ovz