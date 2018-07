Altenburg

Landrat Uwe Melzer (CDU) drückt aufs Gaspedal. Kurz nach seinem ersten Arbeitstag änderte der 57-Jährige die Struktur der Kreisverwaltung und teilte Zuständigkeiten neu ein. Demnach übernimmt er selbst den Bereich Zentrale Steuerung, für den bisher der hauptamtliche Beigeordnete Matthias Bergmann zuständig war. Zu den bisher darunter fallenden Fachdiensten Organisation/IT, Personal, Recht sowie Finanzen kommen noch Rechnungsprüfung, Kommunalaufsicht und Wirtschaft/Kultur hinzu, die Ex-Landrätin Michaele Sojka (Linke) unter ihrer Ägide hatte.

Änderungen waren vorbereitet

Direkt unterstellt sind Melzer zudem die Öffentlichkeitsarbeit und das Büro Landrat/Kreistag. „Die wichtigen Querschnittsfachdienste, wie Finanzen, Recht, Personal oder Organisation, gehören in die Verantwortung des Landrats“, begründete Melzer den Schritt. Dass dies bisher nicht so war, habe er stets kritisiert und ändern wollen. „Damit rücke ich näher an die Verwaltung heran. Das war vorbereitet, deshalb ging es so schnell.“

Integration und Bildungsangebote in einer Hand

Bergmann verantwortet nun den Fachdienst Flüchtlinge/Aussiedler, der bisher Ronny Thieme (Ordnung) unterstellt war, und das Lindenau-Museum sowie die Musik- und Volkshochschule. Letztgenannte gehörten zuvor zum von Bernd Wenzlau geleiteten Bereich Bildung und Infrastruktur. Zudem wird Bergmann der/die Integrationsmanager/in unterstellt. Nach dem Weggang von Ivy Bieber ist die Stelle aber noch unbesetzt. „Ich habe immer gesagt, dass Integration Chefsache sein muss, weshalb nun alles im Kopfbereich der Verwaltung angesiedelt ist“, erklärte Melzer, der in den Bildungsangeboten „weiche Standortfaktoren“ sieht, die „für die Integration dienlich sind“. Daher seien sie zusammengefasst worden.

Kaum Änderungen in anderen Bereichen

Die Änderungen treten rückwirkend zum 1. Juli in Kraft. Melzer informierte darüber am Mittwoch in einer Dienstberatung zunächst die Führungskräfte und dann alle weiteren Mitarbeiter. Bis auf die genannten Verschiebungen bleiben die Bereiche Ordnung sowie Bildung und Infrastruktur unberührt. Gänzlich unverändert ist der von Dirk Nowosatko geleitete Bereich Soziales, Jugend und Gesundheit.

