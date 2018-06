Altenburg/Mehna

Das Hauptgebäude im Mehnaer Ortsteil verfügt über rund 665 Quadratmeter Nutzfläche – ohne Treppenhaus und Keller. Der bauliche Zustand sei befriedigend, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Seit 2004 war dort eine Intensivwohngruppe einer heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. 2006 geriet die Einrichtung in die Schlagzeilen, als vier jugendliche Bewohner damit drohten, sich vom Dach zu stürzen (OVZ berichtete). Zuvor hatten sie die Einrichtung verwüstet. Zwei Jahre später hatte ein Zwölfjähriger Schutz bei Nachbarn gesucht, weil ihn ein Erzieher geschlagen haben soll. Wegen solcher Vorkommnisse gab es immer wieder Beschwerden im Ort, weil sich Anwohner nicht sicher fühlten. Bei den Heiminsassen handelte es sich um seelisch und psychisch behinderte junge Menschen.

Zu DDR-Zeiten und auch nach der Wende wurde das Objekt als Kinderheim genutzt. Bis zum 31. Oktober dieses Jahres ist die Liegenschaft noch vermietet. Eine vorzeitige Auflösung des Mietverhältnisses ist jederzeit möglich, heißt es. Der Verkehrswert beträgt – gemäß eines Gutachtens vom September des vergangenen Jahres – 70 000 Euro. Hinter den Gebäuden befindet sich ein Park mit einem reizvollen alten Baumbestand.

Die Entscheidung über den Verkauf der Liegenschaft obliegt dem Kreistag. Der Landkreis sei also nicht verpflichtet, an einen bestimmten Bieter zu verkaufen, heißt es in der Mitteilung. Eingereichte Angebote sollen ein Konzept für die Nachnutzung enthalten. Vor Abschluss des Kaufvertrages muss die Finanzierung des Kaufpreises nachgewiesen werden.

Verbindliche Angebote können bis zum 10. September 2018 (Posteingang im Landratsamt) beim Landratsamt eingereicht werden.

Exposé der Liegenschaft unter www.altenburgerland.de (Immobilienangebote).

Von Jens Rosenkranz