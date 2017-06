Vor der Jugendherberge in Windischleuba stehen an die Hundert ältere Leute und begehren Einlass. Nicht in die Jugendherberge, sondern in das Feuerwehrhaus, das gegenüber liegt. Denn dort wird das Buch „Landschulheim Windischleuba – Eine Legende“ vorgestellt, herausgegeben und geschrieben von ehemaligen Internatsschülern.