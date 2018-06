Es geht voran mit den drei Neubauten in der Altenburger Puschkinstraße: 32 Wohnungen sollen dort entstehen. Die ersten Bewohner könnten schon Weihnachten 2019 in den neuen Quartieren feiern, verkündete Geschäftsführer Lutz Schneevoigt am Donnerstag bei der Grundsteinlegung.