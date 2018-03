Lange Frühlingsnacht hält wieder Tausende auf den Beinen

Altenburg. Tausende Fußreisende, die die Gassen und Plätze bevölkern: Die Altenburger Frühlingsnacht 2018 war erneut ein Publikumsmagnet. Die OVZ richtete in diesem Rahmen erstmals ihre Pressenacht aus. Die Gäste kamen mit zahlreichen Fragen in die Redaktion, wollten wissen, wie die Nachrichten in die Zeitung kommen, verweilten auch beim Gewinnspiel und Schnellzeichner Ulrich Forchner. Lautstarke Eröffner der Frühlingsnacht waren wieder die Sambatrommler von Como Vento, die diesem langen Abend den flotten Rhythmus vorgaben. Von 18 bis 22 Uhr zeigten mehr als 60 Händler, Dienstleister und Akteure, was sie zu bieten haben. Auch Modenschauen, Verkostungen und ein Musical begeisterten die Innenstadt-Bummler. In dieser Nacht brannte noch lange Licht.

Von OVZ