Nobitz. Ein legendäres Flugzeug macht am kommenden Freitag auf dem Flugplatz Altenburg/Nobitz Station: Gegen 12 Uhr schwebt über dem Airport die berühmte Junkers Ju 52, auch liebenvoll „Tante Ju“ genannt, ein. Gleich zweimal landet die Crew mit dem einzigartigen Oldtimer aus den 30er- und 40er-Jahren auf dem Flugplatz. Von 12:15 Uhr bis 16:00 Uhr finden zudem zwei Rundflüge statt, die aber leider schon ausgebucht sind, wie der Verein Flugwelt Altenburg in einer Pressemitteilung informiert. Der letzte Flug um 16:00 Uhr geht an jenem 21. Juli nach Strausberg bei Berlin. Für den 55-minütigen Flug seien noch Plätze frei, die für 239 Euro zu haben sind, heißt es weiter. „Die Junkers ist die einzige noch flugbereite Maschine in ganz Deutschland und kommt von der Lufthansa. Weitere flugfähige Modelle sind in Europa rar: In der Schweiz gibt es drei Exemplare sowie eins in Frankreich“, weiß Andy Drabek vom Museum Flugwelt. Starts und Landungen einer Ju in Nobitz habe es schon seit Jahren nicht mehr gegeben.

Aus diesem Anlass hat, das Museum Flugwelt beschlossen, an diesem Freitag von 10 bis 17 Uhr einen Sonderöffnungstag mit verbilligtem Eintrittspreis von 4,50 Euro statt 5,50 Euro einzurichten. Vielleicht sei dies für Ferienkinder, die an diesem Freitag noch nicht wissen, was sie tun sollen, eine gute Gelegenheit, in der Flugwelt vorbei zu schauen. Im Preis inbegriffen ist natürlich die Innenbesichtigung der beiden Großflugzeuge Transall sowie Brequet Atlantic.

Von Jörg Wolf