Lehndorfer Nachwuchs ist beim Burkersdorfer Pokallauf siegreich

Burkersdorf. Wenn die Burkersdorfer Feuerwehr zum traditionellen Pokallauf einlädt, treten Wehren aus ganz Mitteldeutschland an. So geschehen wieder am Sonnabend. Seit drei Jahren ist dieser Wettbewerb vor allem für die Jugendwehren des Landkreises ein ganz gewichtiger. Denn dort geht es um die Kreismeisterschaften. „Wir wollen den Kindern einen Wettkampfhöhepunkt bieten, damit sie bei der Stange bleiben“, sagt Steffi Heidel, Gemeindejugendwartin von Nobitz. „Und in Burkersdorf besteht angesichts der Top-Anlage die Möglichkeit, sich direkt mit anderen Teams zu messen.“

Am Sonnabend standen bei den Kindern und Jugendlichen zwei Entscheidungen auf dem Plan: im traditionellen Löschangriff sowie in den jeweiligen Altersklassen in der Gruppenstafette. Der Reiz in Burkersdorf war für den Feuerwehrnachwuchs zudem, dass auch gegen Teams aus Sachsen und Thüringen angetreten werden musste, die aber nicht direkt in die Wertung des Kreispokals eingingen, da sie von außerhalb kamen.

Bei den Kreismeisterschaften im Löschangriff holte sich das Team Lehndorf III den Titel, in der Gruppenstafette der Sechs- bis Neunjährigen hatten die Meuselwitzer die Nase vorn. Die Lehndorfer holten sich zudem in den Altersklassen 10 bis 13 sowie 14 bis 17 den Titel.

Nächstes Jahr soll wieder solch ein Jugendpokal ausgetragen werden. Dann hofft Heidel auf noch mehr Resonanz.

Von Jörg Wolf