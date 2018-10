Altenburg

In Sachen Straßensperrungen gibt es in Altenburg zumindest teilweise Entspannung. Während die Geraer Straße ab nächster Woche wieder durchgängig befahrbar ist, wird die halbseitige Sperrung der Leipziger Straße und auch das Nadelöhr in der Puschkinstraße länger bestehen als geplant, teilte die Stadtverwaltung mit. So fehlen in der Leipziger Straße noch die Fahrbahnmarkierungen, so dass der Verkehr auch am Montag nur stadteinwärts rollen kann. Stadtauswärts geht es weiter über Remsa und die Ortsumfahrung.

Noch etwas länger, bis voraussichtlich Freitag, bleibt auch die Puschkinstraße stadtauswärts eine Einbahnstraße. Grund dafür: Verzögerungen beim Anschluss der drei Neubauten der Städtischen Wohnungsgesellschaft an die Versorgungsleitungen. Folglich fließt der Verkehr stadteinwärts in Richtung Goldener Pflug weiter nur über die Schmöllnsche Vorstadt, den Johannisgraben und die Johannisvorstadt.

Drei neue Baustellen in kleineren Straßen

Darüber hinaus gibt es ab Montag drei neue Sperrungen, die jedoch allesamt kleinere Straßen betreffen. So muss die Straße „An der Pleiße“ aufgrund von Arbeiten an den Trinkwasseranschlüssen zwischen dem Ortsausgang Zschechwitz und Paditz voraussichtlich bis Freitag komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Die gesamte Woche wird zudem der obere Teil der Brüdergasse erneut für Fußgänger und Autos gesperrt. Grund sind hier weitere Beton- und Deckenarbeiten. Von Montag bis mindestens 26. Oktober gibt es darüber hinaus eine Vollsperrung des Jahnplatzes. Betroffen ist hier der Abschnitt zwischen Geraer Straße und Gabelsberger Straße. Grund dafür: Es werden Kabel verlegt.

Von Thomas Haegeler