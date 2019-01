Nobitz

Irmtraut Strödel hat es idyllisch. Auch wenn das Wetter gerade nicht einlädt, sich im Garten aufzuhalten – der Charme ihres Grundstücks mit den großen Bäumen und den lauschigen Plätzchen lässt auch im Winter kaum Wünsche offen. Einzig ein kalter Wind fegt ums Eck. „Ja, hier zieht es immer ein wenig, wir sind auf einem Hügel, 194,66 Meter über normal Null“, sagt Irmtraut Strödels Sohn, Jörg Schneider. Die Zahl hat er so genau im Kopf, weil sie erst kürzlich in einem Schreiben vom Flugplatz genannt wurde.

Flugplatz-Chef verweist auf Konsequenzen

Der Leipzig-Altenburg-Airport ist von dem Grundstück im Nobitzer Ortsteil Oberleupten zwar ein Stück entfernt, aber im Moment präsenter denn je. Flugplatz-Geschäftsführer Frank Hartmann hat Irmtraut Strödel einen Brief geschickt – mit der Forderung, einen Baum auf ihrem Gelände in der Höhe um mindestens 4,56 Meter zu stutzen. Das Gehölz sei ein Hindernis für den Flugverkehr. „Wir gehen davon aus“, schreibt Hartmann, „dass Sie die Einkürzung bis 28. Februar selbst veranlassen werden.“ Andernfalls, fügt er hinzu, werde die zuständige Landesluftfahrtbehörde eine „Ersatzvornahme und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren veranlassen“. Das seien „unumgängliche Konsequenzen“.

Bei der Rentnerin und ihrem Sohn liegen nun die Nerven blank. „Den Hickory hier“, sagt Jörg Schneider und zeigt auf den exotischen Walnussbaum, „den hat mein Stiefvater vor zig Jahren gepflanzt.“ Es sei so etwas wie sein Hobby gewesen, Bäume aus aller Herren Länder in seinem Garten zu pflanzen. Diesen soll es nun zum Teil an die Krone gehen. Für Schneider steht allerdings fest: „Das lassen wir mit uns nicht machen, hier passiert erst mal gar nichts.“ Der Flugplatz-Chef selbst könne keine Zwangsmaßnahmen einleiten, das obliege nur den Behörden, bestätigt Verwaltungsrechtsexpertin Daniela Salzmann auf OVZ-Nachfrage.

Bauschutzbereich reicht von Bad Lausick bis Schmölln

Frank Hartmann, der Airport-Boss und Leipziger Rechtsanwalt, verweist

Frank Hartmann, Geschäftsführer des Flugplatzes Nobitz. Quelle: Kay Würker

Verkürzt gesagt: Je näher sich zum Beispiel Bäume oder Bauwerke am Flugplatz befinden, desto geringer ist die zulässige Höhe. Relevant sind Objekte im Sechs-Kilometer-Umkreis um die Landebahn. In Richtung der Anflugsektoren nordöstlich und südwestlich der Landebahn ziehe sich laut Hartmann der Bauschutzbereich bis zu 15 Kilometer, wobei es in den entfernteren Orten nicht mehr um Bäume, sondern um mögliche Störfaktoren mit mehr als 100 Meter Höhe geht – wie etwa Windräder.

Hindernisvermessungen alle paar Jahre

Alle paar Jahre, schildert Hartmann, finden Hindernisvermessungen aus der Luft durch die Deutsche Flugsicherung statt. Zentimetergenau werden da zum Beispiel Baumhöhen dokumentiert. Mit diesen Daten sieht Hartmann seine Aufforderung an die Flugplatz-Nachbarn legitimiert. Betroffen seien neben Privateigentümern auch der Thüringer und der sächsische Staatsforst sowie die Kies-Firma Heim. Bestätigung erhält Hartmann zudem von der oberen Luftfahrtbehörde, dem Landesverwaltungsamt. Der Flugplatzbetreiber sei verpflichtet, den Flugplatz in betriebssicherem Zustand zu halten. Hierzu zähle die Überwachung und Wiederherstellung der erforderlichen Hindernisfreiheit, teilt Behördensprecher Adalbert Alexy der OVZ mit – fügt aber hinzu, dass die Hindernisbeseitigung auch auf Kosten des Flugplatzbetreibers statt zulasten der Eigentümer erfolgen kann.

Unter den Nachbarn allerdings keimen Zweifel. Nicht zuletzt stößt so manchem die Tonalität in Hartmanns Anschreiben auf. „Er hat uns geschrieben, er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass Bußgelder so hoch wie möglich ausfallen, wenn wir seiner Forderung nicht nachkommen“, berichtet Jürgen Schreiber aus Niederleupten. Seine Reaktion: Er ging zur Polizei, erstattete Strafanzeige wegen versuchter Nötigung. Die Polizei bestätigte am Freitag, dass die PI Altenburger Land Ermittlungen zum besagten Vorfall führt. Er wehre sich gegen den wesentlichen Eingriff in sein Privatleben, erläutert Schreiber. Schließlich geht es bei ihm um ein parkähnlich angelegtes Grundstück, auf dem rund 100 Bäume wachsen.

Zwei Verfahren am Oberverwaltungsgericht anhängig

Außerdem steht noch infrage, ob die Eingriffe in die Privatgrundstücke überhaupt rechtmäßig sind. Wie das Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Weimar auf OVZ-Anfrage berichtet, sind dort in diesem Zusammenhang derzeit zwei Verfahren anhängig. Strittig sei, ob es für den Nobitzer Flugplatz überhaupt jemals einen gültigen Bauschutzbereich gab, erklärt OVG-Sprecherin Katharina Hoffmann. Denn die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung unterscheidet zwischen Flughäfen und Verkehrslandeplätzen. Für Erstgenannte ist ein Bauschutzbereich tatsächlich unumgänglich, für Landeplätze hingegen ist eine solche Schutzzone nicht vorgesehen. Frank Hartmann selbst bezeichnet den Airport in seinen Schreiben immer wieder als Verkehrslandeplatz.

Doch bis dieses juristische Kräftemessen in einem Urteil mündet, kann es Jahre dauern. Jens-Uwe Voigt aus Niederleupten kann davon ein Lied singen. Er und sein Nachbar waren es, die die Verfahren am OVG angeschoben haben. Bereits 2014 waren sie – ebenfalls nach einer Hindernisvermessung aus der Luft – zum Bäumekürzen beziehungsweise Bäumefällen aufgefordert worden. Voigt hatte sich daraufhin an die Umweltbehörde des Landkreises gewandt, um eine entsprechende Genehmigung zu erhalten. „Dort wurde mir gesagt, ich müsste Ersatzpflanzungen leisten. Das wurde mir zu viel. Andererseits übten der Flugplatzchef und der Nobitzer Bürgermeister immer mehr Druck auf mich aus. Deshalb wollte ich die Sache vor Gericht klären lassen.“

Kettensäge war schon im Einsatz

Vor der Säge hat ihn Justitia allerdings nicht geschützt. Wegen der langen Wartezeit bis zu einem Urteil im Hauptsacheverfahren wurde zunächst ein Eilverfahren angesetzt, bestätigt OVG-Sprecherin Hoffmann. Um eine eventuelle Gefährdung des Luftverkehrs auszuschließen, entschied das Gericht, dass Voigt fürs Erste das Verschneiden seiner Bäume dulden muss, auch wenn die Richter offen ließen, ob es einen bindenden Bauschutzbereich überhaupt gibt. „Daraufhin sind vom Flugplatz beauftragte Leute mit der Kettensäge gekommen und haben bei mir die Bäume gestutzt. Ohne zu messen, einfach so abgesägt und dann alles liegengelassen.“

Jens-Uwe Voigt kann es bis heute nicht fassen. Und wartet jetzt auf den Termin für die mündliche Verhandlung und den Richterspruch am OVG.

Von Jörg Reuter