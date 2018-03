Leitermann unterstützt Viaduktradweg mit 10 000 Euro

Altenburg. Die Firma Leitermann geht mit gutem Beispiel voran. Für die Verwirklichung des Viaduktradweges von Kotteritz durchs Wieratal bis zur Landesgrenze bei Penig spendete die Baumarktkette 10 000 Euro. „Auch wenn das Projekt nicht die Herzensangelegenheit meines Vater wäre, würden wir dafür spenden. Ich kann es selbst kaum erwarten, die erste Runde mit dem Rad über die Viadukte zu drehen“, sagte Leitermann-Geschäftsführer Stephan Lichtenstein.

Bekanntermaßen ist sein Vater, der Göpfersdorfer Günter Lichtenstein, die Triebfeder hinter dem Rad- und Wanderweg-Vorhaben. „Wir freuen uns außerordentlich über die erste Großspende“, sagte der Vize-Vorsitzende des Viaduktradwegvereins, Dirk Hanke. Zu allererst würden die Gelder nun benötigt, um die derzeit noch fehlenden Brücken auf dem Abschnitt zwischen Kotteritz und Ehrenhain zu ersetzen.

Ideen, wie das gelingen soll, gibt es schon. So planen die drei Vereine hinter dem Projekt – die Naturforschende Gesellschaft Altenburg (NGA), der Naturschutzbund und der Viaduktradwegverein –, ausgediente Eisenbahnwagons zu nutzen. „Die Firma Leitermann hat uns bereits in der Vergangenheit in vielerlei Wiese unterstützt, sei es personell oder mit Technik“, bedankte sich NGA-Vorsitzender Steffen Schmidt. Und hofft, dass die erste Großspende aus der Wirtschaft Nachahmer findet.

Von Jörg Reuter