Sie war proppenvoll, die Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche in Altenburg, voll besetzt bis hinauf in die Emporen. Weit über 500 Gäste waren gekommen, um das traditionelle Weihnachtskonzert des Lerchenberggymnasiums zu hören. Sowohl Solisten als auch der Chor und das Orchester der Schule hatten wieder allerlei Weihnachtliches im Programm, spannten bei der Auswahl der Stücke einen Bogen zwischen Tradition und Moderne, von „Stille Nacht, heilige Nacht“ bis hin zu Filmmusiken und poppigen Rhythmen.

„Es war ein rundum gelungenes Konzert“, berichtet Lehrerin Skadi Runge. „Und die Spendensammlung war noch deutlich erfolgreicher als in den Vorjahren.“ Weil für das Konzert kein Eintritt erhoben wird, wurden die Besucher am Ende der Veranstaltung um Spenden gebeten. „Dabei kam in diesem Jahr etwa dreimal so viel zusammen wie im Vorjahr“, bilanzierte Skadi Runge.

Die Leitung des Konzertabends hatten die beiden Musiklehrerinnen Heike Sebastian und Katrin Renk inne, Ines Drafehn leitet das Schulorchester. „Viele Stunden Kleinarbeit steckten in den Vorbereitungen der Schüler auf dieses Konzert“, honorierte Heike Sebastian. „Die vor Aufregung zappligen Klassen 5a und 5b begeisterten alle mit ihrer Spielfreude, und die Musikkurse 11/12 sangen nuancenreich bis zum letzten Ton. Jeder der Sänger und Instrumentalisten wusste das Publikum auf seine Art zu überzeugen und verdiente den sich anschließenden tosenden Applaus. Der neu entstandene Chor zeigte, dass Singen eine Herzensangelegenheit jeden Alters ist. Ebenso wie das Orchester, das in seiner Besetzung mit Violine, Flöten, Violoncello, Akkordeon, Trompete, Gitarren, Metallophon und Saxofon wohl einzigartig ist und die Zuschauer so in seinen Bann zog“, schwärmt Heike Sebastian von 100 Minuten Kunstgenuss.

