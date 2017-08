Letzte Asphaltarbeiten an der Pauritzer Straße in Altenburg beendet

Altenburg. Es ist geschafft. Einen besseren Zeitpunkt, die Baustelle in der Pauritzer Straße abzuschließen, gibt es nicht. Schließlich steigt am heutigen Sonnabend das alljährlich dort stattfindende Straßenfest. „Ich bin froh, dass wir davor fertig geworden sind“, sagte dann auch Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD). An den Grundstücken mit den Nummer 47 und 48 ist in den vergangenen Wochen die Zufahrt asphaltiert worden. Daneben wurden Borde gesetzt und die Entwässerung eingebaut.

Das geschah im Auftrag der Stadtverwaltung, der die Fläche gehört. Diese ist im rechtskräftigen Bebauungsplan als öffentliche Zufahrt ausgewiesen. Den Tiefbau der insgesamt rund 50 000 Euro teuren Arbeiten führte ein Unternehmen aus dem Altenburger Land aus. Etwa 85 Prozent der Kosten sind Mittel aus der Städtebauförderung. „Die Pauritzer Straße lebt auf“, schätzte OB Wolf die Situation ein. „Wir sind glücklich, inzwischen alle Flächen vermarktet zu haben.“ So gebe es auch für das letzte verbliebene Grundstück nach den Abrissarbeiten, die die Stadt habe vornehmen lassen, einen Interessenten.

Die Einschätzung des Rathauschefs erfolgt vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die „Pauri“ wie kaum eine zweite Straße in Altenburg in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Standen dort einst historische Bauten, verfiel ein Großteil der Straße danach zur Brache. Jetzt stehen dort eine Reihe Eigenheime. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber zur Feier des Tages. Durch das Pauritzer Straßenfest ist die Straße heute für jegliche Fahrzeuge voll gesperrt.



Von Thomas Haegeler