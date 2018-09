In Frankfurt am Main gab es am Dienstag allen Grund zur Freude. Die Akteure des Stadtmensch-Festivals konnten eine Projektförderung in Höhe von mehr 600 000 Euro entgegennehmen. Das Geld stammt aus einem bundesweit ausgetragenen Wettbewerb des Bundesinnenministeriums, bei dem sich die Altenburger gegen große Konkurrenz durchsetzen konnten.