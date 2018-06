Altenburg

Große Kunst in kurzer Zeit gab es am Donnerstag im Altenburger Capitol zu erleben. Das Lindenau-Museum hatte in Zusammenarbeit mit dem Jenaer „Cellu l’art“-Kurzfilmfestival zu einem etwas anderen Kinoerlebnis geladen – und rund 100 Schüler von Lerchenberg- und Spalatin-Gymnasium waren der Einladung gefolgt.

Kunstform Film

Die Idee sei nach einem bereits im vergangenen Jahr abgehaltenen Filmabend im Lindenau-Museum entstanden, erklärte Museumsmitarbeiter Benjamin Rux die Hintergründe. „Damals haben wir zusammen mit dem Festival und Amnesty International Filme im Museum gezeigt. Weil das sehr gut ankam, wollten wir solch eine Aktion nun einem breiteren Publikum anbieten.“

Ein Ansatz, der sich mittelfristig auch im Museum niederschlagen soll. „Wir möchten die Kunstform Film und speziell Kurzfilme besser und öfter nutzen“, kündigt Rux an. Schließlich, so ist er überzeugt, eigneten sich derlei Kunstwerke ebenso gut wie Gemälde oder Skulpturen für ästhetische Erziehung und zur Schärfung des Kunstverständnisses. „Auch Filme können dem Betrachter etwas über Geschichte und Gegenwart beibringen.“

Vielfalt schlägt Hochglanz

Dem jungen Publikum wurden nun am Donnerstag Filme präsentiert, die nahe an ihrer eigenen Lebenswirklichkeit angesiedelt sind. „Wir zeigen noch einmal die Filme, die in diesem Jahr in unserem ,Teen Short’-Wettbewerb gelaufen sind“, so der Festivalvereins-Vorsitzende Felix Völkel. „Damit möchten wir auch zeigen, dass Film auch eine Kunstform ist, nicht alles in die Eventrichtung gehen muss, wie etwa Serien wie ,Game Of Thrones’.“

Statt Hochglanz-Produktionen war es folglich die stilistische und thematische Vielfalt, die den Reiz der insgesamt gut 90-minütigen Vorführung ausmachte. Da widmete sich „I.O.C.“ scheinbar ohne sichtbaren Schnitt einem Schüler am Morgen seines Amoklaufs, befasste sich der Animationsfilm „Sola“ mit dem Phänomen der handysüchtigen „Smombies“ und stand im schwedischen „Min Homosyster“ die Liebe im Mittelpunkt.

Intensive Diskussionen

Wenig verwunderlich, dass im Anschluss auch eifrig diskutiert wurde. Insbesondere „Comments“, ein Werk über Hate-Speech und Rassismus, stand dabei im Mittelpunkt. Regisseur Jannis Alexander Kiefer stellte sich bereitwillig den Fragen der Schüler und erläuterte Hintergründe zu seinem Werk.

Die hatten am Ende auch die Möglichkeit, ihren persönlichen Favoriten zu benennen. Ob bei den Altenburger Gymnasiasten ebenso wie beim Jenaer Publikum der Basketball-Film „Game“ die Nase vorn hatte, wird sich zeigen. Das Lindenau-Museum wertet die Stimmzettel aus und will das Ergebnis zeitnah veröffentlichen. So oder so ließen jedoch alle Beteiligten bereits durchblicken: Eine Wiederholung der Aktion könnte sich jeder durchaus vorstellen.

Von Bastian Fischer