Altenburg

Besucherzuspruch, Ausstellungsreigen und ein Millionengeschenk: Das abgelaufene Jahr, das machte Direktor Roland Krischke gleich zu Beginn der Pressekonferenz am Dienstag deutlich, war für das Lindenau-Museum ein rundum erfolgreiches.

Gute Besucherzahlen und Museumsnacht-Jubiläum

Insgesamt 17 115 Menschen hätten 2018 den Weg ins Haus an der Gabelentzstraße gefunden, gut ein Drittel davon seien Kinder und Jugendliche, bilanzierte Krischke. Daneben stünden zudem ganze 332 Führungen im abgelaufenen Jahr zu Buche. „Bei einem kleinen Team wie unserem ist das ein sehr hoher Wert“, freute sich der Direktor.

Inzwischen jedoch gehe der Blick nach vorne. Neben den bereits geplanten Expositionen zum Bauhaus-Jubiläum und der Ausstellungs-Kooperation mit Mauritianum, Schlossmuseum und dem Museum Burg Posterstein zu Humboldt sei auch eine Neuauflage der mit 1625 Besuchern überaus erfolgreichen Kindermuseumsnacht am 2. März geplant. Veränderungen gibt es hingegen bei der regulären Museumsnacht zu vermelden. Zum diesjährigen 20. Jubiläum wird die Traditionsveranstaltung vom Skatstadt-Marathon entkoppelt und geht bereits am 18. Mai über die Bühne – mit einigen Überraschungen wie Roland Krischke verspricht.

„Fliegender Salon“ wird Pilotprojekt

Ansonsten steht in diesem Jahr natürlich bereits die millionenschwere Modernisierung des Museums im Fokus. Deren Auswirkungen auf den Ausstellungsbetrieb sollen auf der einen Seite mit Interimsquartieren gemildert werden. Auf der anderen Seite, konnte Krischke im Verbund mit Landrat Uwe Melzer ( CDU) verkünden, sei man parallel dabei, mit einem neuen Projekt die Verzahnung von Kultur und ländlichem Raum zu stärken.

Unter dem Titel „Der fliegende Salon“ habe das Lindenau-Museum gemeinsam mit Theater& Philharmonie Thüringen, dem Museum Burg Posterstein sowie einer eigens angestellten Projektmitarbeiterin ein neues Veranstaltungskonzept entwickelt. Mit dem „Salon“ will man verschiedene kulturelle Sparten und Bürger abseits der Zentren zusammenbringen. Angelehnt an die Salon-Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts soll im Zuge von verschiedenen Veranstaltungen der Meinungsaustausch gefördert und Kulturangebote realisiert werden, für die in den Gemeinden sonst Geld oder personelle Ressourcen fehlen.

Förderung von 1,25 Millionen Euro möglich

Ermöglicht wird das Projekt durch das „Trafo“-Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes. Neben dem Altenburger Land ist nur noch der Wartburgkreis in Thüringen darin vertreten. 40 000 Euro stehen zur endgültigen Ausarbeitung des Konzepts bis zum Sommer zur Verfügung, bei einem Zuschlag für die Verlängerung fließen insgesamt 1,25 Millionen Euro von 2020 bis 2022. Der Kreis muss 20 Prozent der Summe gegenfinanzieren, was über entsprechend abgestellte Mitarbeiterstellen möglich sei, wie auch Uwe Melzer betonte.

Das Pilotprojekt soll nun am 2. März in Ponitz realisiert werden. Ab 17 Uhr steht dort das Thema „Grenze“ – passend zur Lage des Ortes nahe dem Übergang zu Sachsen – im Mittelpunkt. Bereits im Vorfeld werden dazu Ponitzer, aber auch Grünberger und Zschöpeler zu ihrem Verhältnis zu Grenzen interviewt, die Gespräche werden im Rahmen des „Salons“ am Abend gezeigt werden. Daneben, so der Plan, werden Ponitzer aus der Ortschronik lesen, junge Malcher und Marchen treten auf und Theater-Schauspieler Manuel Struffolino lädt zur Lesung.

Auch ein Auftritt des Schmöllner Orchesters „Da Capo“ ist geplant, die Musikschule lädt zum Mitsingen ein, ein Kammerkonzert ist ebenfalls geplant. Für die Bühnengestaltung des Abends sollen Ausstatter des Theaters und Dozenten des Studios Bildende Kunst mit Ponitzern zusammen arbeiten. Eintrittskarten sind dann an der Abendkasse für 10/5 Euro erhältlich, der Erlös kommt dem örtlichen Renaissanceschloss zu.

Von Bastian Fischer