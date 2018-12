Altenburg

Neben einer besinnlichen Zeit ist Weihnachten auch eine Zeit des Schenkens. Woher kommt der Brauch sich gegenseitig Geschenke unter einen geschmückten Tannenbaum zu legen? Kunstpädagogin Jacqueline Glück ist dieser Frage nachgegangen und hat einiges in ihrer Familienführung zu „Kostbares Gold, duftender Weihrauch, heilende Myrrhe – Geschenke zur Weihnachtszeit“ am Donnerstag erzählen können.

Maria mit Jesus auf dem Schoß, davor stehen die Heiligen drei Könige, Casper knieend. Sie bringen die Gaben – Gold, Weihrauch und Myrrhe. In der Abteilung „Italienische Malerei“ des Lindenau-Museums hängt das 800 Jahre alte Gemälde mit diesem Motiv von Guido da Siena. Dort beginnt die Familienführung. „Die drei Geschenke der Könige haben mich darauf gebracht: Warum schenken wir uns eigentlich etwas?“, erzählt Glück den rund 30 Besuchern.

Nikolaustag war der große Tag der Geschenke

Sie drückt den Kindern drei Holzschachteln in die Hände, wo sie ebendiese Geschenke der Könige finden. „Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir mit dem Schenken an Weihnachten angefangen haben“, erklärt Glück. Während sie von der Geschichte des Schenkens berichtet, hören die Kinder interessiert zu, beantworten ihre Fragen und stellen selbst welche.

Früher sei der Nikolaustag am 6. Dezember der große Tag der Geschenke gewesen. Vor ungefähr 200 Jahren soll Martin Luther im Zuge seiner Reformation allerdings einen Verbot von Veehrung der Heiligenfiguren ausgesprochen haben. Seitdem sollten Christen sich etwas zu Weihnachten schenken. „Natürlich freuen wir uns trotzdem noch auf den Nikolaustag, oder?“, fragt Glück, woraufhin sie ein einstimmiges „Ja!“ der Kinder zu hören bekommt.

Römer haben sich zu Silvester beschenkt

In der Abteilung „Welt von gestern“ sollen die kleinen Besucher zwei Gemälde suchen. Das eine zeigt einen Jungen mit einer Schachtel und einem Zinnsoldaten. Das andere wiederum einen Jungen, der mit Spielzeug in den Händen schläft.

Es gäbe in der Geschichte noch weitere Tage der Geschenke, weiß die Kunstpädagogin. So sollen sich beispielsweise die Römer an Silvester beschenkt haben. Vor 200 bis 250 Jahren habe man erstmals einen geschmückten Tannenbaum aufgestellt. Es gab wohl auch eine Zeit, in der Feiernde den Tannenbaum aufgehängt haben. Dabei sollen Geschenke noch geschlechtsspezifischer gewesen sein, daher auch der Zinnsoldat auf dem ersten Gemälde. „Für die Kinder ist es sehr lehrreich. Es ergänzt sich schön mit dem, was sie in der Schule gelernt haben“, sagt Ilona Jurk, die mit ihrer Enkelin zu der Führung gekommen ist.

Im Anschluss der Familienführung dürfen die Kinder selbst ein Geschenk aus Holz basteln. „Etwas geschenkt bekommen macht glücklich,“, sagt Glück, „das Beschenken aber macht noch glücklicher“.

Von Nicole Grziwa