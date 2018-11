Nobitz

War es eine Liebeserklärung an den Flugplatz oder ein Abschiedsbesuch im ansonsten leer stehenden Terminal? So richtig deutlich wurde zunächst nicht, warum die Linken ihren Kreisparteitag am Sonnabend in das Airport-Gebäude legten. Neben der Wahl von Vertretern für eine gemeinsame Versammlung des Delegiertenwahlkreises Gera, Greiz und Altenburg zur Aufstellung der Europaliste standen die Kommunalwahl und die Situation in der Partei im Vordergrund. Das geht aus einer Presseerklärung der Linkspartei hervor.

Vorstand schreibt Brief Parteiführung

Der Kreisvorstand werde dem Wunsch der Basis folgen und an die Bundesebene von Partei und Fraktion einen Brief verfassen. Zentral ist dabei die Forderung nach einem Kompromiss. Anlass dafür ist der parteiinterne Streit um die von Partei-Ikone Sahra Wagenknecht angeführte linke Sammlungsbewegung. Für Mitglieder im Altenburger Land seien diese offen und mit Schärfe ausgetragenen Differenzen ein Problem, sagte Kreisvorsitzender Ralf Plötner der OVZ. Im Schreiben solle deutlich gemacht werden, dass man auf Schlichtung, Annäherung und gegenseitiges Verständnis dränge. Gleichzeitig müsse natürlich der Kampf um linke Mehrheiten geführt werden, die wieder die Menschen in den Mittelpunkt der Politik stellen. Für den Kreisverband sei die Vielfältigkeit von Meinungen in der Mitgliedschaft Ausdruck einer lebendigen Partei, sagte der Vorsitzende.

Eckpunkte zur Kommunalwahl

Vorausschauend auf das Jahr 2019 diskutierten und beschlossen die Anwesenden erste Eckpunkte zur Kommunalwahl. Die Linke sei die entscheidende soziale Kraft im Altenburger Land, heißt es darin. „Jede kommunale Haushaltspolitik muss die soziale Teilhabe aller Menschen gewährleisten und darf niemanden abhängen“, sagte Plötner. Mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit und der Einführung einer Regionalfahrkarte für Schüler wolle man sich dieser Teilhabe Stück für Stück nähern. Die Eckpunkte sollen Grundlage für ein Wahlprogramm sein, das in den kommenden Wochen erarbeitet wird. „Junge wie alte Menschen brauchen eine gute Gesundheits- und Krankenversorgung. Hände weg vom Klinikum und seinen Tochtergesellschaften! Wir werden uns gegen jede Privatisierungsidee wehren“, versprach Plötner.

Versammlungsort spielt eine Rolle

Die Linke wolle sich für ein weltoffenes, demokratisches und solidarisches Zusammenleben einsetzen. Im kommunalen Alltag wolle man rassistischen Ressentiments, Diskriminierungen, nationalistischen und neonazistischen Aktivitäten entschieden entgegentreten.

Auch die Wahl des Versammlungsortes spielte natürlich eine Rolle, sagte Plötner der OVZ. Man wollte ein Zeichen für einen kreiseigenen Betrieb setzen, der seinen Negativ-Trend umkehren konnte und mit weniger Zuschüssen auskomme als noch vor Jahren.

Von Jens Rosenkranz