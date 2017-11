Linke kämpfen um ihre Bürger-Büro am Altenburger Kornmarkt

Nach dem Mandatsverlust von Frank Tempel bei der Bundestagswahl haben die Linken auch die Bezahlung ihres Bürger-Büros am Kornmarkt in Altenburg eingebüßt. Die Mitarbeiter mussten auch gekündigt werden. Doch die Partei will die Anlaufstelle mit anderen Geldern weiterbetreiben und sucht nach Möglichkeiten, auch die Betreuung aufrechtzuerhalten.