Liesbeth Kosky wurde 1918 in Schlesien geboren. Nach Flucht und Vertreibung landete sie in den 40er-Jahren in Meuselwitz, wo sie eine Familie gründete. In ihrer Wohnung, in der sie nach wie vor alleine lebt, und im Kreis ihrer Kinder, Enkel und Urenkel feierte sie am Mittwoch ihren 100. Geburtstag.