Altenburg

Noch gut drei Monate, dann ist schon wieder Weihnachten. Zeit, die Spannungskurve steigen zu lassen. Und der Advent, das steht schon fest, wird wieder spannend: Der Lions Club Altenburg legt, nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, wieder einen Adventskalender auf. „Wir haben die Auflage auf 3000 Kalender erhöht, aufgrund der hohen Nachfrage“, erzählt Lions-Präsident Bernd Wannenwetsch.

Sommerhaus der Regenbogenschule soll profitieren

2018 konnten dank der Aktion über 4500 Euro an den Hospizverein St. Elisabeth gespendet werden. In diesem Jahr soll der Erlös dem Bau des Sommerhauses der Regenbogenschule in Altenburg helfen. Das Haus soll Familien mit schwer beeinträchtigten Kindern einen barrierefreien Urlaubsort bieten.

Die Adventskalender kosten pro Stück fünf Euro. Jedes Exemplar ist mit einer Nummer markiert – und hat somit eine Gewinnchance. Denn es werden wieder Tag für Tag Preise verlost – insgesamt 180. Welche Nummern gewonnen haben, steht vom 1. bis 24. Dezember tagesaktuell in der Osterländer Volkszeitung. Außerdem wird eine Telefon-Hotline geschaltet. „Die Preise reichen von Tickets für das Landestheater bis hin zu Einkaufsgutscheinen oder Whisky“, erklärt der Lion Claus Jäger. Die Preise werden von verschiedenen Unternehmen im Altenburger Land gesponsert.

Verkaufsstart am 1. Oktober

Die Kalender, die ein Bild des verschneiten Residenzschlosses ziert, sind unter anderem in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg, in den Bürgerservices in Schmölln und Lucka sowie beim Obstgut Geier in Lumpzig erhältlich. Der Verkauf startet am 1. Oktober und endet am 26. November.

Von Pia Siemer