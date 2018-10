Altenburg

Große Literatur in intimem Rahmen erleben: Mit diesem Konzept lockt Theater&Philharmonie Thüringen seit Jahren immer im Herbst Literaturfreunde an ungewöhnliche Orte. Statt auf professionellen Lesebühnen kommt man ganz leger zusammen – auf dem Sofa oder dem bequemen Stuhl in einer Privatwohnung oder einem Ladenlokal irgendwo im Altenburger Land. Zuständig für den Vortrag der Texte sind Mitglieder des Schauspielerensembles, die sich dabei oftmals Werke auserkoren haben, die für sie selbst eine besondere Bedeutung besitzen.

In diesem Jahr entstehen die Lesebühnen auf Zeit am Freitag, den 16. November, wie gewohnt gleichzeitig in Altenburg, dem Landkreis sowie in Gera. Beginn an allen Veranstaltungsorten ist um 19.30 Uhr, Einlass jeweils um 19 Uhr.

Passende Lesestätten gesucht

Gesucht werden indes noch passende Lesestätten. Deshalb ruft Theater&Philharmonie Thüringen alle Interessenten, die ihre Wohnung für einen Abend in einen literarischen Salon verwandeln möchten, zur Bewerbung auf. Den jeweiligen Schauspieler können die Bewerber aussuchen.

Wer Platz für 15 bis 20 Literaturfreunde hat, kann sich ab sofort bei Marketingleiterin Barbara Altenkirch unter Tel. 0365 8279242 oder barbara.altenkirch@tpthueringen.de melden. Wer hingegen als Gast eine Lesung besuchen möchte, sucht sich wie gehabt einen Schauspieler sowie dessen Buchauswahl aus und erfährt beim Kartenkauf an der Theaterkasse wo die jeweilige Lesung stattfindet. Tickets sind ab dem 29. Oktober zu 5 Euro erhältlich.

Ebenfalls wieder auf dem Programm steht zudem die große Abschlussfeier des Abends im Altenburger Paul-Gustavus-Haus. Ab 21 Uhr sind alle Gäste zum gemütlichen Ausklang des Abends eingeladen. Ein Austausch mit anderen Gästen und den anwesenden Schauspielern ist dann ebenfalls möglich.

Die teilnehmenden Schauspieler

Michaela Dazian liest Hasnain Kazim: „Post von Karlheinz“

Manuel Kressin liest Nicolai Gogol: „Die Nase“

Ines Buchmann liest Astrid Lindgren: „Das entschwundene Land“

Sebastian Schlicht liest Marc-Uwe Kling: „Qualityland“

Alexandra Sagurna & Thomas C. Zinke: „Ein Faust-Pas-de-Deux“

Johannes Emmrich liest Albert Einstein: „Briefe“

Markus Lingstädt liest Michael Ende: „Der Wunschpunsch“

Danijel Gavrilovic liest F.M. Dostojewski: „Der Spieler”

Ioachim Zarculera erzählt Anekdoten aus dem Leben eines Schauspielers

Manuel Struffolino liest Ernst Haffner: „Blutsbrüder - Ein Berliner Cliquenroman"

Thorsten Dara: „Flann O’Brien für Boshafte“

Nolundi Tschudi liest Ror Wolf: „Nachrichten aus der bewohnten Welt“

Mechthild Scrobanita liest Michelle Marly: „Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe”

Maximilian Popp liest Stefan Zweig: „Die Welt von gestern“

Karin Kundt-Petters liest Klassisches von Goethe, Schiller und anderen

Von ovz