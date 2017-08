Locken purzeln beim Pauritzer Straßenfest für den guten Zweck

Viel Trubel herrschte am Sonnabend in der Pauritzer Straße in Altenburg. Zum traditionellen Straßenfest schauten zahlreiche Besucher vorbei. Neben Live-Musik und einem waschechten Kraftpaket wurde am historischen Friseursalon auch wieder die Schere zugunsten krebskranker Kinder angesetzt.