Löbichau. Bei einem Brand in einer Containerbaufirma in Löbichau ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Das Feuer brach am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache an einer Absauganlage aus, wie eine Polizeisprecherin in Gera am Mittwoch mitteilte. Sechs Arbeiter waren vor Ort. Sie blieben unverletzt.

