Lucka. Die Stadtverwaltung Lucka hat sich für das laufende Jahr viel vorgenommen. Die Kommune im Dreiländereck will unter anderem eine Reihe von Bauprojekten vorantreiben. Welche Investitionen für 2017 geplant sind, hat Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) im Gespräch mit der OVZ zusammengefasst:

In der Neuen Siedlung im Ortsteil Breitenhain sollen eine neue Trinkwasserleitung inklusive Hausanschlüsse sowie neue Stromtrassen verlegt werden. „Diese Arbeiten erfolgen im Rahmen des grundhaften Ausbaus der Falkenhainer Straße“, hält Backmann-Eichhorn fest. Abschließend werde der Fußweg auf einer Länge von rund 180 Metern wieder hergerichtet.

In Abstimmung mit dem Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL) soll die Pestalozzistraße grundhaft ausgebaut werden. Nach dem Einbau neuer Trink- und Abwasserleitungen erhalte die Fahrbahn einen neuen Unterbau und eine glatte Asphaltdecke.

Die Arbeiten am Ausbau der Straße sollen ausgebessert werden. Geplant seien Arbeiten an Flächen in der Clara-Zetkin-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Falkenhainer Straße. Zudem sollen der Verbindungsweg im Bereich Kindergarten/Bibliothek und Netto-Supermarkt sowie der Fußgängerübergang im Bischofsweg samt Beleuchtung ausgebaut werden. „Unser Ziel ist“, betont Backmann-Eichhorn, „dass jeder, der in der Neustadt mit dem Rollator losläuft, zum Arzt und zur Apotheke kommt, ohne dabei Schlaglöcher, Risse oder Ähnliches passieren zu müssen.“

Auch bei zwei städtischen Gebäuden seien Sanierungsarbeiten angedacht. Zum einen sollen die West- und Nordfassade der wieder aufzunehmen.

Für alle Vorhaben werden derzeit die Ausschreibungen der Bauleistungen vorbereitet. Genaue Zahlen zu den tatsächlichen Kosten liegen deshalb noch nicht vor. Aufgrund der Wetterlage werde mit einem Beginn der Bauarbeiten frühestens Mitte Februar gerechnet. „Wir sind erst einmal damit beschäftigt, unsere Stadt von Eis und Schnee zu befreien“, so Backmann-Eichhorn.

Von Matthias Klöppel