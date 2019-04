Lucka

Das Jugendblasorchester Lucka zieht im nächsten Jahr in die leerstehende „Villa Kunterbunt“. Eine entsprechende Vereinbarung habe der Orchester-Verein mit der Stadt getroffen, teilte der Vorsitzende René Stolz der OVZ mit. Die bisherigen Räumlichkeiten in einem Anbau an der Grund- und Regelschule seien schlicht zu eng geworden, sagte er. So musste etwa der Orchesterfundus aus Kostümen und Instrumenten teilweise ausgelagert werden, Versammlungen des 150 Mitglieder starken Vereins sind im derzeitigen Proberaum nicht möglich.

„In der Villa Kunterbunt werden wir alles unter einem Dach haben“, so Stolz. Aufgrund der Platzprobleme war das Orchester mit dem konkreten Vorschlag, in die Villa einzuziehen, auf Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn zugegangen.

Villa mit „Wartungsstau“

Bis es soweit ist, muss allerdings noch einiges saniert werden. In dem seit zwei Jahren leer stehendem Gebäude gebe es einen „Wartungsstau“. So werden etwa Maler- und Küchenarbeiten in dem ehemaligen Jugendtreff nötig. Damit für die Proben mit 30 bis 40 Musikern genug Platz ist, sollen zudem Wände eingerissen werden. Die Kosten übernimmt die Stadt, die Immobilie wird weiterhin in ihrer Trägerschaft bleiben. Der Verein muss lediglich für die Nebenkosten aufkommen. Mehr als 200 Quadratmeter werden den Bläsern in ihrem neuen Vereinsheim in der Meuselwitzer Straße zur Verfügung stehen.

Kein festes Datum für Umzug

René Stolz freut sich auf die neue Bleibe, sieht den Umzug dennoch mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“: Am bisherigen Standort habe vor 60 Jahren alles angefangen, wurde das Orchester gegründet. Für den Umzug 2020 gibt es noch kein festes Datum, man wolle sich dabei „keinen Druck“ machen.

Von Maximilian König