Lucka

Das alte Jahr biegt auf die Zielgerade ein und 2019 wirft seinen Schatten voraus. Die Karnevalsfreunde im Altenburger Land blicken bereits mit Vorfreude auf den Jahreswechsel, stehen doch im Februar traditionell die großen Abendveranstaltungen auf dem Programm.

Wünschen der Jungen soll Rechnung getragen werden

Das ist auch bei den Narren vom Luckaer Karneval Club (LKC) nicht anders, die wie gewohnt das Deutsche Haus im Ortszentrum in Beschlag nehmen werden. In diesem Jahr haben sich indes gleich mehrere Neuerungen in den Veranstaltungsreigen gemischt, wie Vize-Präsident Dirk Kämpfer auf OVZ-Anfrage mitteilt.

Erstmals soll im kommenden Jahr, neben den gewohnten bunten Abenden, auch ein eigener großer Jugendfasching über die Bühne gehen. „Damit wollen wir der in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Nachfrage unter unseren jungen Besuchern Rechnung tragen“, erklärt Kämpfer.

DJs, Barkeeper und eine Altersgrenze

Am 9. Februar wartet entsprechend ab 20 Uhr ein etwas anderes Programm auf die Jugend der Nordregion. „Die Veranstaltung soll sich bewusst von unseren sonstigen Angeboten abheben“, betont der Vereinsvize. Entsprechend sei die Organisation auch von jungen Vereinsmitgliedern übernommen worden.

Geplant sei ein ungezwungener Abend, bei dem der Karnevalsaspekt jedoch nicht gänzlich unter den Tisch falle. „Es wird einige Tänze unserer Tanzmädchen sowie von Gruppen befreundeter Vereine geben“, kündigt Kämpfer an. Auch das Luckaer sowie ein weiteres Männerballett werden die Bühne entern. Für die Musik sind mit dem Frohburger DJ-Duo „Kunstbanausen“ zwei, laut Kämpfer, der „angesagtesten DJs der Region“ engagiert worden.

An der Bar sorgen professionelle Barkeeper für passende Getränke – nicht zuletzt deshalb gilt für die Veranstaltung ein Alterslimit von 18 Jahren. Um die lockere Atmosphäre zu unterstreichen, herrsche auch kein Kostümzwang. „Trotzdem freuen wir uns natürlich über jeden, der in Verkleidung erscheint.“

Kinderbetreuung zum Familienfasching

Neuerungen sind auch für die Familien- und Seniorenveranstaltung am 24. Februar geplant. Damit Eltern entspannt dem Programm folgen können, werde man eine separate Kinderbetreuung etablieren. „Im benachbarten Barraum wird es Kinderschminken, Bastel-, Animations- und Spielangebote geben“, zählt der Vollblut-Karnevalist auf. Auch ein Konfettipool zum ausgiebigen Toben sei vorhanden. „So vermeiden wir, dass bei den Kindern bei manchem für sie eher uninteressanten Programmpunkt Langeweile aufkommt“, ist sich Kämpfer sicher.

Karten für den Jugendfasching am 9. Februar (11 Euro VVK, 15 Euro AK) sowie die Veranstaltungen am 16. Februar (14 Euro), 23.Februar (13 Euro), 24. Februar (10 Euro, Kinder ab 7 Jahren 5 Euro) und am 2. März (13 Euro) sind ab 12. Januar bei Elektro Schütze erhältlich.

Von Bastian Fischer