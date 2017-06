Einige 100 Altenburger ließen es sich nicht nehmen, am Sonnabend beim Jahresfest der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik vorbeizuschauen. Während es am Vormittag beim Symposium wissenschaftlich ums Glück ging, stand am Nachmittag das Glück ganz praktisch beim Familienfest in Form von Frohsinn, Schlemmen und Feiern im Vordergrund.