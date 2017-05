Altenburg. Eine Ausfahrt, die ist lustig – erst recht in geselliger Runde, erst recht zu Himmelfahrt. Auf den Straßen und Wegen im Altenburger Land frönten am Donnerstag wieder Hunderte ihrer Lust auf Landpartie, das Ziel klar vor Augen. Eine hohe Satteldichte gab’s unter anderem auf der Strecke nach Kohren-Sahlis. Und auch neun Herren mit Hut und Schlips aus Kriebitzsch ließen wieder ihren geschmückten Wagen rollen. Seit 1983 ist diese Männertagsrunde alljährlich unterwegs, startet morgens Richtung Wintersdorf und Fockendorf, rollt noch bis Eschefeld und dann zurück nach Kriebitzsch. Dabei ist alles an Bord, was Leib und Seele zusammenhält – vom Bier bis zum Grill. So wird der Männertag zum Erlebnis.

Doch nicht nur zu Himmelfahrt lässt sich im Landkreis himmlisch fahren. Abwechslungsreiche Routen laden die gesamte Saison über zum Wandern, Radeln und Entdecken ein. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) hat ein paar druckfrische Tipps parat, veröffentlichte gerade die Broschüre „Ausgeflogen“. In dieser sind diverse Touren durch das gesamte Tarifgebiet aufbereitet, darunter auch Routen durchs Altenburger Land. „Gemein ist allen Ausflugstipps, dass sie bequem mit den Nahverkehrszügen und Bussen zur An- und Abreise erreichbar sind“, sagt Juliane Vettermann, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim MDV. Außerdem seien die Routen so gestaltet, dass Radler und Wanderer gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Ergänzt ist das Ganze durch Tipps zu Sehenswürdigkeiten und gastronomischen Lokalen entlang der Wegstrecke. Erstmals werde auch eine barrierefreie Tour angeboten. Darüber hinaus hat der MDV verschiedene Ausflugsrouten durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ins Internet gestellt.

Und das empfiehlt der Verkehrsverbund rings um Altenburg:

Auf und ab im Altenburger Land: Die rund 35 Kilometer lange Radtour führt von Altenburg bis nach Geithain. Passiert werden unter anderem Nobitz, die Talsperre Schömbach und Kohren-Sahlis. Es empfiehlt sich etwas Ausdauer.

Grenzenlos vom Kohrener ins Altenburger Land: Diese Wanderroute mit den Endpunkten Frohburg und Altenburg ist fast 20 Kilometer lang. Zu den Attraktionen zählen Schloss Frohburg, die Eschefelder Teiche und das Seecamping-Areal in Pahna. Viele Gaststätten und Cafés laden zum Verweilen ein.

Entlang der Wyhra – unterwegs im Altenburger Land: Radwanderer haben es mit einer anfangs leicht welligen, im letzten Teil etwas bergig verlaufenden Strecke zu tun. Ausgehend von Regis-Breitingen werden Haselbach, Serbitz, Fockendorf und Pahna besucht. Als Zielort wartet nach 30 Kilometern Geithain.

Lutherweg. Altenburg – Burg Gnandstein: Vom historischen Altenburg, der Wirkungsstätte des Lutherfreundes Georg Spalatin, geht es knapp 15 Kilometer bis zur Burg Gnandstein, dem Wohnort der Adelsfamilie von Einsiedel, die früh zur Reformation übergetreten ist.

Die Broschüre „Ausgeflogen“ ist kostenlos im Internet unter www.mdv.de zu beziehen.

Von Matthias Klöppel